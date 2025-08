Vasto incendio a Pompei, in fiamme un deposito tessile

NAPOLI (ITALPRESS) - Un vasto incendio è divampato questa mattina in provincia di Napoli, sul territorio comunale di Pompei al confine con Scafati. Il rogo, la cui origine è ancora da accertare, ha coinvolto un deposito contenente materiale tessile situato in Traversa Spinelli: alta la colonna di fumo che si è sviluppata ed visibile in tutta l’area vesuviana fino ai monti Lattari e al Valico di Chiunzi. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine, anche una squadra di tecnici del Dipartimento di Napoli di Arpa Campania che ha installato, a circa 150 metri dal luogo dell’incendio, un campionatore ad alto volume, con l’obiettivo di monitorare le concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera. Il personale ha inoltre posizionato un laboratorio mobile in via Arpaia, a circa 500 metri dal rogo, che integra l’attività svolta dalle stazioni fosse di Torre Annunziata e Nocera Inferiore. Dalla prima analisi dei dati rilevati non si rilevano finora evidenti criticità riconducibili all’incendio. xc9/pc/gtr