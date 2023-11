SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Una Ferrari dai due volti approda in Brasile per provare a fare un altro step in avanti. Frederic Vasseur, in vista della tappa di Interlagos, assicura “il massimo impegno da parte di tutti noi. Ci aspettiamo che Mercedes sarà molto competitiva, ma dal canto nostro dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi, a crescere e a migliorare sotto ogni aspetto, in particolar modo nella gestione delle gomme e delle strategie in gara. Carlos e Charles, al pari di tutta la squadra, in Brasile come a Maranello, sono molto motivati: non vogliamo fermarci fino alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi”. Quella brasiliana sarà l’ultima tappa della tripletta americana ma anche l’ultimo weekend Sprint della stagione, il terzo negli ultimi quattro Gran Premi. “Le due gare più recenti, a Austin e Città del Messico, ci hanno visto brillare in qualifica, con due pole position consecutive di Charles e la prima fila tutta Ferrari di domenica scorsa, mentre in gara ci siamo dimostrati ancora vulnerabili agli attacchi dei nostri rivali – riconosce il team principal della Ferrari – Abbiamo comunque portato a casa due podi e siamo stati la squadra che ha raccolto il miglior bottino di punti tra quelle che lottano per il secondo posto, anche se i valori sono molto ravvicinati e appare chiaro come colmare il distacco che ci separa dalla seconda posizione – rimasto a 22 punti dopo Città del Messico – sia sempre molto difficile”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

