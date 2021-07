ROMA (ITALPRESS) – “Sono felice quando si parla del Premio Menarini, perchè è un simbolo di speranza. Lo è da 25 anni e lo è particolarmente quest’anno a causa di una pandemia che ha limitato l’attività sportiva di molti”. A dichiararlo è Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, durante la conferenza stampa di presentazione del 25° Premio Fair Play Menarini che si è svolta questa mattina presso la sede nazionale di Confagricoltura, a Roma. “Lo sport e l’agricoltura hanno valori simili – ha aggiunto Giansanti -, la forte determinazione per cercare un obiettivo, la volontà di vincere, l’eccellenza del made in Italy e l’orgoglio del successo. Poi ci sono i temi dell’etica: chi fa lo sportivo deve accettare la vittoria e la sconfitta, al tempo stesso gli agricoltori sanno bene che quando si produce cibo non si può scherzare perchè è un elemento fondamentale della vita. Non dobbiamo ragionare solo con logiche di business, ma pensare a un servizio per l’intera collettività”.

(ITALPRESS).