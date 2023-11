CAGLIARI (ITALPRESS) – La Seconda Commissione “Lavoro e Cultura”, ha completato in mattinata l’esame delle parti di competenza del Dl 396 “Modifiche alla legge di stabilità 2023-2025 e variazioni al bilancio”. L’organismo consiliare, presieduto da Sara Canu (FdI), ha espresso parere positivo, con l’astensione dei consiglieri di minoranza, al disegno di legge della Giunta con alcune osservazioni di merito. In particolare, la Commissione ha chiesto il rifinanziamento del fondo “Resisto” per il 2025 con 20 milioni di euro, la proroga di un anno delle graduatoria Aspal e l’estensione del programma “Lavor@abile”, riservato ai disabili, anche al 2025. Il parlamentino ha inoltre sollecitato lo stralcio del comma 14 dell’art 11 che individua i settori caratterizzanti dell’economia isolana rinviandolo a una deliberazione di Giunta. Sui commi 18 e 19 dell’art 11, infine, la Commissione ha osservato che le disposizioni contenute nel Dl 396 prevedono interventi in favore di specifici destinatari (Comuni) senza indicare i criteri alla base della scelta. A tal proposito, la Commissione ha suggerito che l’attribuzione dei finanziamenti avvenga attraverso un bando.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS)

