Varchi “Contenta De Luca abbia scelto Cdx, mi aspetto sintesi anche in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Cateno De Luca ha un modello amministrativo che io apprezzo. In tutte le città che ha governato ha messo al centro il servizio ai cittadini, quindi dell'accordo con De Luca io penso tutto il bene possibile. Sono contenta che lui abbia scelto il centrodestra e credo naturalmente che all'accordo a livello nazionale ne possa seguire uno a livello regionale". Queste le parole di Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia intervenuta a margine del primo incontro pubblico di 'Palermo Capitale' sull'accordo a livello nazionale tra Cateno De Luca, leader di 'Sud Chiama Nord', e la coalizione di centro-destra. xi6/trl/mca3