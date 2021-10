I dati evidenziano come da alcuni anni a questa parte si stia assistendo ad un crescendo di frodi sui pagamenti, di cui le aziende restano sempre più vittime. A livello globale tale incremento si deve principalmente alle nuove opzioni elettroniche di pagamento rapido. In base a quanto stimato da Kyriba, fornitore di sistemi di tesoreria, oltre il 50% dei team di tesoreria sono stati vittime di frodi negli ultimi anni. Nonostante il fenomeno sia in evidente crescita, tuttavia, sono poche le aziende che ad oggi hanno messo in atto provvedimenti mirati per contrastare in maniera proattiva il rischio di frode.

Le diverse tipologie di frodi sui pagamenti

Le frodi sui pagamenti si verificano nel momento in cui un conto viene compromesso. In genere, i pagamenti fraudolenti sono avviati da soggetti non dipendenti dell’azienda attraverso assegni falsificati o assegni aziendali con firme contraffatte, bonifici non autorizzati, transazioni ACH, carte d’acquisto rubate o contraffatte, intercettazione e re-indirizzamento di informazioni finanziarie riservate mediante attacchi informatici, nonché i cosiddetti attacchi “Business Email Compromise” (BEC).

Per Business Email Compromise si intende una tipologia di truffa sofisticata. Tra le sue vittime privilegiate vi sono le aziende che eseguono bonifici con regolarità e le aziende che lavorano con fornitori esteri. Nel caso specifico, i truffatori fanno uso di e-mail aziendali ufficiali come mezzo per inoltrare istruzioni di pagamento apparentemente valide ma che danno in realtà luogo a trasferimenti di fondi diretti non autorizzati.

Alle frodi messe in atto dai truffatori esterni si affiancano quelle commesse da soggetti interni alle aziende stesse. Il classico prototipo risponde all’identikit del dipendente addetto alla contabilità fornitori che emette assegni intestati a beneficiari fittizi, successivamente incassati o trasferiti con rapidità a conti offshore.

Le frodi più frequenti

Ad essere maggiormente esposti alle frodi sono in particolar modo i pagamenti ai fornitori, come conseguenza del corposo volume di transazioni, degli importi potenzialmente elevati e del flusso di lavoro che in molti casi è decentralizzato.

La situazione riguarda soprattutto le grandi organizzazioni che sono dotate di accordi contrattuali complessi e di svariati metodi di pagamento, oltre che di differenti sedi, unità di business e centri di pagamento. È chiaro che, dinanzi a un contesto simile, per potersi mettere al riparo, diviene necessario prevenire le frodi nei pagamenti con l’adozione di specifiche strategie e sfruttando prima di ogni altra cosa le enormi potenzialità offerte dalla tecnologia. In tal senso risulta efficace ricorrere a specifici software studiati per lo scopo, come le soluzioni Kyriba.

Vantaggi di adottare il software Kyriba per la prevenzione delle frodi nei pagamenti

Per prevenire in maniera proattiva le frodi nei pagamenti illustrate poc’anzi, le soluzioni Kyriba rappresentano la scelta ottimale per svariati motivi. Software di questo tipo sono in grado di fornire una serie di significativi vantaggi ai suoi utilizzatori. Si tratta prima di ogni altra cosa di strumenti capaci di centralizzare i processi di pagamento, controllando in maniera puntuale i vari movimenti di denaro.

Alla base del funzionamento di queste innovative soluzioni c’è anche l’Intelligenza Artificiale. Le funzionalità di rilevamento in tempo reale delle frodi di Kyriba sono infatti supportate dal Machine Learning, oltre che dall’automazione (rule-based automation), offrendo nuovi livelli di protezione dalle frodi nei pagamenti e dai crimini informatici.

Altra funzionalità di grande interesse è costituita dal Dynamic Discounting, che consente alle aziende che lo adottano di ridurre i costi e di incrementare il capitale circolante mediante degli sconti dinamici. In questo modo, per le aziende è possibile utilizzare la liquidità inattiva allo scopo di ottenere tassi di rendimento senza rischi, realizzando pagamenti anticipati ai propri fornitori.

L’utilità di centralizzare i processi di pagamento

Centralizzare i processi di pagamento mediante l’uso di soluzioni software come quelle fornite da Kyriba offre alle aziende che le adottano l’opportunità di standardizzare e di semplificare i flussi di lavoro, riducendo nel contempo gli interventi manuali e i costi operativi.

Le funzionalità di netting e l’indirizzamento intelligente dei pagamenti permette di abbattere i costi delle transazioni, riducendoli al minimo. A questi benefici si affianca l’elevato grado di sicurezza con cui vengono realizzati i pagamenti, tanto quelli manuali quanto quelli automatizzati. Come ulteriori funzionalità, le soluzioni Kyriba:

forniscono una conferma dei pagamenti on demand e una gestione dei firmatari sincronizzata;

e una gestione dei firmatari sincronizzata; garantiscono un monitoraggio e un reporting trasparenti tramite dashboard intelligenti.

Grazie all’insieme di queste funzionalità, i reparti finanziari hanno un controllo totale sui flussi di denaro, riuscendo così ad ottimizzare i movimenti di cassa dell’intera organizzazione aziendale.