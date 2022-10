Vantaggi del plexiglass rispetto al vetro

Che il plexiglass è un materiale resistente, versatile e duraturo nel tempo è risaputo, ma non tutti conoscono i particolari vantaggi del plexiglass rispetto ad un materiale come il vetro. In primo luogo, le sue proprietà cristalline che vantano una trasparenza di circa il 92% lo rendono quasi uguale al vetro sotto questo aspetto, ma sono tanti i lati positivi in più rispetto al vetro che ne aumentano l’utilizzo e la preferenza nella scelta tra i due materiali. Il plexiglass è anche conosciuto con marchi come: Deglas, Versato, Green Cast, Paraglas, Altuglas, Vitredil, Vedril, Oroglas, Lucryl, Ispaglas, Crilux e Casocryl ed è oggi largamente utilizzato per la realizzazione di tettoie, pannelli murali, finestre, pensiline, serre, coperture di ringhiere e balconi e acquari di medie e grandi dimensioni. Una varietà infinita di applicazioni insomma.

Tipologie di plexiglass

Proprio come la varietà di applicazioni, anche la varietà di personalizzazioni e tipologie di plexiglass è eterogenea e ne rappresenta un vantaggio: innanzitutto esistono due principali tipologie di plexiglass dette plexiglass GS (colato) e plexiglass XT (estruso). La differenza sta nel processo di produzione e, mentre nella tipologia GS la produzione avviene versando in uno stampo il prodotto allo stato liquido, nella tipologia estrusa il materiale viene prodotto in uno spessore più sottile, dopo aver attraversato un estrusore. In tal modo si ottengono dei pannelli in plexiglass di superficie più ampia che però utilizzano meno materia prima proprio perché sono più sottili e, in questo caso, i costi diminuiscono.

Oltre alle tipologie a livello produttivo, il plexiglass si differenzia anche come varianti di colori e spessori: pannelli trasparenti, opachi, bianchi opalini e colorati si uniscono a pannelli in plexiglass fluorescenti o a effetto specchio che vanno da uno spessore minimo di 2 mm fino a raggiungere degli spessori di 30 mm per applicazioni di dimensioni più importanti.

Proprietà del plexiglass: isolamento e conducibilità termica

Uno dei vantaggi più evidenti dei pannelli in plexiglass rispetto a quelli in vetro è rappresentato poi dalle sue proprietà isolanti. I valori di isolamento del plexiglass sono decisamente superiori a quelli del vetro e l’utilizzo del plexiglass per le finestre, infatti, garantisce una minore dispersione del calore.

Il valore di isolamento del plexiglass, dato dalla sua conducibilità termica, è pari a 0,19 W/(km) a differenza del coefficiente di conducibilità termica del vetro che è di 0,80 W/(km). Dal momento che minore è la conducibilità termica maggiore è l’isolamento termico di un materiale, se ne deduce quanto sia più vantaggioso, anche in termini di risparmio energetico, utilizzare pannelli in plexiglass su misura rispetto al vetro, soprattutto per vetrate e finestre.

Vantaggi del plexiglass: versatilità e semplice manutenzione

Continuando a parlare dei vantaggi del plexiglass rispetto al vetro, troviamo anche la versatilità in termini di lavorazione: il plexiglass può essere tagliato, fresato, forato, inciso e piegato anche se, per determinate tipologie di lavorazioni, è preferibile utilizzare il plexiglass colato piuttosto che quello estruso che ha una maggiore predisposizione alla formazione di crepe a causa della sollecitazione interna più alta.

Un altro importante vantaggio del plexiglass rispetto al vetro è la semplicità a livello di manutenzione e pulizia. Grazie alla superficie particolarmente densa, infatti, lo sporco aderisce in modo minimo e basta utilizzare un panno morbido e un detergente delicato per permettere al plexiglass di splendere come se fosse appena installato. L’unica accortezza è quella di non utilizzare prodotti troppo aggressivi e spugne o panni ruvidi che tendono a creare dei micro graffi che, a lungo andare, vanno ad opacizzare la superficie del pannello in plexiglass.

Il portale pannelliplastica.it potrà consigliarvi sulle varie tipologie di plexiglass da utilizzare a seconda della destinazione di utilizzo, oltre a darvi suggerimenti sulla scelta delle altre materie plastiche da adottare per le vostre applicazioni.