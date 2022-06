Si è tenuto nell’ambito del Salone Nautico 2022 il “Tavolo Zero” per fare il punto sull’iter che porterà alla sottoscrizione del Contratto di Costa Veneta, lo strumento di governance voluto dai sindaci del litorale per valorizzare la risorsa acqua e le sue potenzialità per lo sviluppo del territorio. L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto Marless-MARine Litter cross-border AwarenESS and innovation actions, che vede come capofila Arpav, ed ha tra i partner la Regione Veneto e la Conferenza dei Sindaci del litorale. All’incontro ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore al Bilancio e alle Società partecipate. Presenti anche, tra gli altri, il Direttore generale di Arpav, Loris Tomiato, e la presidente della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto. L’obiettivo dell’appuntamento odierno è stato quello di aggiornare la discussione con i vari portatori di interesse, pubblici e privati, che a vario titolo operano nei territori di fascia costiera della regione, tenendo conto dell’emergenza pandemica, delle problematiche ambientali e socio-economiche degli ultimi anni, ma anche delle leve per il rilancio connesse all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al termine dell’evento sono stati premiati i “Marless Ambassador”, i concessionari balneari virtuosi della stagione 2021.

