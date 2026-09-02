Valter Lavitola aggredito in carcere a Rebibbia

ROMA (ITALPRESS) – Aggredito nel carcere di Rebibbia Valter Lavitola, il faccendiere arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’attentato dello scorso ottobre ai danni del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Lo riferisce il Corriere della Sera, citando fonti della polizia penitenziaria. Il pestaggio è avvenuto ieri pomeriggio e Lavitola è stato immediatamente soccorso, sottoposto a una visita medica e non sarebbe in pericolo di vita.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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