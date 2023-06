ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Valeria Sforzini, giornalista esperta di ecosostenibilità, editorialista della rubrica Pianeta 2030 del Corriere della Sera, ha ricevuto il riconoscimento per la “Comunicazione Sostenibile”, assegnato da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, nell’ambito del Premio Ischia Internazionale di giornalismo. Valeria Sforzini dedica grande attenzione, con approfondimenti e analisi su Pianeta 2030 del Corriere della Sera, ai temi dell’ambiente, della sostenibilità e dei cambiamenti climatici, raccontati con chiarezza e dando voce a esperti del settore. Classe 1993, è laureata in letteratura italiana all’Università degli Studi di Pavia. Ha poi conseguito la laurea magistrale in Relazioni Internazionali all’Università Cà Foscari di Venezia e un master presso la scuola di giornalismo Walter Tobagi. Prima di approdare al Corriere della Sera, ha collaborato con il gruppo Condè Nast Italia, Il Foglio, Prima Comunicazione, Lampoon Magazine, La Provincia Pavese e La Nuova Venezia.

Il Premio Ischia e, in particolare, il riconoscimento dedicato alla “Comunicazione Sostenibile”, giunto quest’anno alla sesta edizione, riveste una particolare importanza per il gestore della rete elettrica nazionale: l’attenzione alla sostenibilità è, infatti, uno dei pilastri su cui si basa l’attività del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia. Terna è regista e abilitatore della transizione ecologica per realizzare un nuovo modello di sviluppo basato sulle fonti rinnovabili e rispettoso dell’ambiente: sostenibilità, innovazione e competenze distintive per garantire alle prossime generazioni un futuro alimentato da energia pulita, accessibile e senza emissioni inquinanti. Il riconoscimento di Terna per la “Comunicazione Sostenibile” sarà consegnato, nell’ambito della 44° edizione del Premio Ischia di giornalismo che si svolgerà il 23 e 24 giugno. ll Premio Ischia è sostenuto dalla Regione Campania, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio. Patrocinio morale del Comune di Lacco Ameno, della SIAE, Data Stampa, iCorporate, Club Amici del Toscano.

foto: ufficio stampa Premio Ischia

(ITALPRESS).