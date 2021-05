ROMA (ITALPRESS) – Paolo Valeri è stato designato per dirigere Juventus-Milan, classica del calcio italiano, big-match della 35esima giornata e autentico spareggio in chiave Champions. Domenica sera, insieme al fischietto della sezione di Roma, ci saranno i guardalinee Giallatini e Peretti, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Calvarese e Paganessi. Domenica altra sfida importante, ma per la lotta salvezza, con Benevento e Cagliari che si affronteranno al Vigorito. Ad arbitrare l’incontro sarà Daniele Doveri di Roma con Preti e Tegoni assistenti, Pezzuto quarto uomo, Mazzoleni e Carbone alla Var.

Sabato quattro anticipi: alle 15 Spezia-Napoli e Udinese-Bologna che saranno diretti rispettivamente da Massimiliano Irrati di Pistoia e Alberto Santoro di Messina. Alle 18 Inter-Sampdoria verrà arbitrata da Giovanni Ayroldi di Molfetta mentre l’anticipo delle 20.45 tra Fiorentina e Lazio è stato affidato a Fabio Maresca di Napoli.

(ITALPRESS).