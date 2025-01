Valentini “Trump tiene fede alle promesse della campagna elettorale”

ROMA (ITALPRESS) – “La sorpresa è nei toni del discorso e alcuni dei temi che ha toccato direttamente con molta forza e con una certa franchezza. Come sempre ci sono minacce ed opportunità. La speranza però è che non si giunga ad una applicazione dei dazi così forte perché sappiamo che portano spesso un incremento di costi e inflazione. Trump ha tenuto fede alle promesse elencate in campagna elettorale. Il mio auspicio che le posizioni che assume siano negoziali”. Così il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino, Valentini, in occasione dell'Aspenia Talk “L’America di Trump e le nuove relazioni transatlantiche”. xb1/ads