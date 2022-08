BARI (ITALPRESS) – Finisce 1-1 al San Nicola l’anticipo della seconda giornata di Serie B tra Bari e Palermo davanti ad un pubblico da Serie A. Accorrono in oltre 35mila per il debutto casalingo della squadra di Mignani che alla fine del primo tempo è costretta a a rincorrere dopo il diagonale di Valente che ben sfrutta un assist di Floriano. Cheddira manca il pareggio con un pallonetto terminato alto poco prima dell’intervallo ma poi si riscatta nella ripresa, deviando sottomisura un cross di Antenucci dalla destra. Nel finale Palermo in dieci per l’espulsione di Marconi che affossa uno scatenato Cheddira ma il Bari non ne approfitta.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com