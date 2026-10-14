Valditara “Su edilizia scolastica da noi interventi colossali senza precedenti”

PALERMO (ITALPRESS) - “Abbiamo investito in Sicilia e in tutto il paese come mai è stato fatto in Italia. Abbiamo investito 1 miliardo 150 milioni di euro nell'edilizia, dalle risorse straordinarie, per la messa in sicurezza dei nostri edifici in Italia, ma credo che in Sicilia la percentuale sia persino maggiore”. Così il ministro all'Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine dell'incontro "La Sicilia fa scuola" ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo risponde a una domanda sulle proteste degli studenti a Palermo. “In Italia abbiamo coinvolto circa il 30% degli edifici scolastici in vari processi di riqualificazione e di ristrutturazione. Abbiamo non solo raggiunto, ma superato, tutti i target del Pnrr. Fra l'altro, oltre l'80% delle scuole italiane, dopo questi nostri interventi, è dotata di una palestra. Credo che non ci sia paese in Europa che abbia fatto in soli tre anni e mezzo un intervento così colossale nell'ambito dell'edilizia scolastica". xd6/pc/azn