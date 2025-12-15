Valditara “Riforma del 4+2 fondamentale per occupazione e competitività”

MILANO (ITALPRESS) – “La riforma del 4+2 è fondamentale, soprattutto in Lombardia, per dare opportunità occupazionali a tanti nostri giovani in tempi rapidi”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a margine della visita all’IIS Paolo Frisi di Milano che offre, tra i vari percorsi di studi, la possibilità di conseguire il diploma di maturità al termine del quarto anno e del diploma di tecnologo nel settore ‘Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera’ al termine del sesto anno. “Parliamo di percorsi che possono portare a esiti lavorativi anche molto ben retribuiti e molto ricercati dalle imprese. Giro il Paese e ci sono richieste sempre più pressanti di giovani formati in settori che oggi gli istituti tecnici e professionali non riescono a coprire”, ha spiegato poi. “E il 4+2 va proprio in questa direzione, offrire opportunità occupazionali ai giovani e garantire al sistema imprenditoriale qualifiche che al momento mancano”.

Valditara ha spiegato di aver scelto l’istituto Frisi “perché è situato in un quartiere complicato di Milano”, Quarto Oggiaro, “e perché accoglie tanti giovani provenienti da tanti Paesi del mondo. È una scuola che sa fare vera integrazione e che dà prospettive occupazionali a tanti ragazzi e ragazze, offrendo loro la possibilità di una scelta e di un percorso di valorizzazione personale. È un presidio significativo in un territorio che ha delle criticità”. Per questo, “un riconoscimento particolare va al grande lavoro dei docenti, del dirigente scolastico e di tutte queste professionalità straordinarie che aiutano i nostri giovani a costruirsi un percorso di valorizzazione personale importante”, ha concluso il ministro.

– foto xm4/Italpress –

(ITALPRESS).