Valditara “Quasi 12mila iscritti al percorso 4+2 nel prossimo anno scolastico”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli ultimissimi dati delle iscrizioni per quanto riguarda la riforma del 4+2 vedono quasi 12.000 nel prossimo anno scolastico e complessivamente abbiamo superato i 20.000 iscritti al percorso del 4+2. Se andiamo avanti di questo passo entro cinque anni potremmo avere 100.000 iscritti al percorso. Certamente sono tempi che, essendo la riforma partita due anni fa, necessariamente non sono brevissimi, ma questa è una riforma molto importante”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine del 25° Forum Confcommercio. “Mi fa molto piacere che questa riforma abbia avuto uno straordinario successo anche in quelle Regioni che hanno sempre più bisogno di sviluppare competitività, penso alla Campania, alla Calabria, alla Puglia, Regioni che fra l’altro per la prima volta raggiungono livelli straordinariamente bassi di dispersione scolastica”, aggiunge.

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