Valditara “Anno scolastico si apre con novità, formazione più moderna”

ROMA (ITALPRESS) - "L'anno scolastico si apre con tante novità: la riforma in via sperimentale dei tecnici professionali, per offrire una formazione più moderna e mettere più in collegamento la scuola con il mondo del lavoro. Entrano a pieno regime il docente tutor e il docente orientatore che ha già iniziato a operare lo scorso anno scolastico". È il messaggio di saluto agli studenti e al personale della scuola del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Partirà a settembre anche un grande piano di orientamento che coinvolgerà le famiglie in tutte le scuole per poter fare scelte adeguate". Poi ancora "le nuove linee guida sull'educazione civica, per far conoscere la nostra Costituzione a 360 gradi: insegna valori meravigliosi". col3/gsl (Fonte video: Ministero dell'Istruzione e del Merito)