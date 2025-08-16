SIENA (ITALPRESS) – La contrada di Valdimontone vince il Palio di Siena dedicato all’Assunta, tornando così a gioire dopo 13 anni di attesa. La manifestazione ha visto Giuseppe Zedde (Gingillo) su Anda e Bola imporsi davanti al Leocorno: per lui si tratta del quarto successo in carriera al Palio dopo quelli centrati con Bruco (2008), Tartuca (2009) e Lupa (2018).

Spettatrice d’eccezione la cantante Madonna, in Toscana per festeggiare il suo 67esimo compleanno.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

