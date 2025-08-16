Valdimontone vince il Palio dell’Assunta

Mandatory Credit: Photo by Simon King/ProSports/Shutterstock (15442985ak) Giovanni Atzeni detto Tittia for Leocorno Contrada rides Diodoro; Carlo Sanna detto Brigante for Bruco Contrada rides Diamante Grigio and Giuseppe Zedde detto Gingillo for Valdimontone Contrada rides Anda e Bola head to the start line for Quarta Prova during the Palio di Siena in Siena, Tuscany Horse Racing, Palio di Siena - 15 Aug 2025

SIENA (ITALPRESS) – La contrada di Valdimontone vince il Palio di Siena dedicato all’Assunta, tornando così a gioire dopo 13 anni di attesa. La manifestazione ha visto Giuseppe Zedde (Gingillo) su Anda e Bola imporsi davanti al Leocorno: per lui si tratta del quarto successo in carriera al Palio dopo quelli centrati con Bruco (2008), Tartuca (2009) e Lupa (2018).
Spettatrice d’eccezione la cantante Madonna, in Toscana per festeggiare il suo 67esimo compleanno.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

