MILANO(ITALPRESS) – “La vaccinazione in Molise? In terza dose siamo i primi d’Italia, stiamo andando molto bene anche perché c’è molto entusiasmo nei nostri addetti ai lavori”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore del Molise Donato Toma. “Anche io voglio le restrizioni solo per i non vaccinati”, ha aggiunto il presidente di regione, che sull’introduzione del super green pass da lunedì prossimo a Radio1 ha detto: “va introdotto il prima possibile, non dobbiamo rincorrere il virus ma anticiparlo. Favorevole anche all’obbligo vaccinale? Sono per l’obbligo per i sanitari, per coloro che lavorano nelle Rsa e per chi lavora al contatto col pubblico”.

(ITALPRESS).