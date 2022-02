PALERMO (ITALPRESS) – Ammonta a 82.100 fiale la prossima fornitura di vaccini anti-Covid in consegna da oggi in Sicilia da parte di SDA. Il corriere espresso di Poste Italiane destinerà le nuove dosi Moderna presso i centri ospedalieri dell’Isola siti a Palermo (20.300 fiale), Giarre (18.400), Milazzo (10.300), Erice Casa Santa (7.100), Agrigento (7.100), Siracusa (6.600), Ragusa (5.300), Caltanissetta (4.300) ed Enna (2.700).

“Con l’occasione – si legge in una nota – Poste Italiane ricorda che, nel rispetto degli obblighi di legge che prevedono dallo scorso 1 febbraio l’accesso agli uffici postali per i cittadini in possesso di green pass, presso le sedi siciliane sono attive due diverse modalità di controllo delle certificazioni verdi: attraverso la scansione del QR Code del Green Pass direttamente nei gestori delle attese prima di selezionare il ticket per l’operazione oppure verificando la certificazione a sportello attraverso il lettore scanner”.

“Come di consueto, in questa particolare fase di picco pandemico e nel rispetto delle misure finalizzate al contrasto della diffusione del virus – prosegue la nota -, l’Azienda rinnova infine l’invito ai cittadini a rivolgersi agli uffici postali per le sole operazioni necessarie e indifferibili, e a utilizzare i canali di accesso digitali per i numerosi servizi disponibili”.

(ITALPRESS).

