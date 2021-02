Vaccino, Regimenti “Molta confusione sui contratti”

"I contratti che sono stati sottoscritti non prevedono alcuna penale per la società farmaceutica che non consegni in tempo le dosi previste". Lo dice l'eurodeputata della Lega Luisa Regimenti che critica la clausola del contratto che obbligherebbe AstraZeneca solamente "a fare del proprio meglio" nella consegna dei vaccini. alp/mgg/mrv