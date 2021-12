NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto una partecipazione davvero straordinaria, in un clima di assoluta serenità”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita stamane all’istituto comprensivo ‘Vittorino Da Feltrè nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli, in occasione dell’avvio della campagna vaccinale in età pediatrica. “Stiamo cercando di far comprendere alle mamme, ai papà, che hanno obiettivamente delle preoccupazioni che il vaccino Covid – aggiunge il governatore – dev’essere omologato al vaccino che già facciamo contro la polio, da difterite, il tetano. E’ necessario – prosegue – un clima di serenità per superare questi mesi di imbecillità, di confusione, di irresponsabilità che abbiamo alle spalle, anche per colpa di un sistema di comunicazione e di informazione che ha prodotto più confusione che certezze”.

I dati sulle prenotazioni dei bambini sono ancora bassi rispetto alla Lombardia e alle regioni del Nord fa notare un cronista. “Sono sicuramente pochi rispetto alle prenotazioni che abbiamo in altre regioni del Nord”, dice il governatore, “credo che pesi anche un rapporto nelle famiglie molto più intenso che abbiamo qui al Sud con i bambini, più protettivo non voglio dire di ‘mammismò. Ma è chiaro che c’è un rapporto anche diverso nelle famiglie, ma un poco alla volta credo che le cose prenderanno il verso giusto”. “Per il personale scolastico siamo invece all’avanguardia: abbiamo immunizzato il cento per cento del personale. E questo ci da tranquillità per il futuro”, conclude.

