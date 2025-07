GP Gran Bretagna, Isola “Incertezza sulla strategia, pista severa”

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Silverstone offre sempre spettacolo, in pista e sugli spalti, e anche la giornata odierna non ha fatto eccezione. È stata una qualifica incertissima fino all’ultimo, con Verstappen che ha fatto un capolavoro per battere una concorrenza davvero forte. Ci sono quindi tutti i presupposti per assistere domani ad una gara altrettanto combattuta, con almeno sei piloti che possono giocarsi la vittoria e gli altri piazzamenti sul podio”.

Lo ha detto Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli dopo le qualifiche del GP della Gran Bretagna, che hanno regalato la quarantaquattresima pole in carriera a Max Verstappen, che ha ricevuto il Pirelli Pole Position Award da Josè Mourinho.

Il quattro volte campione del mondo e Oscar Piastri sono stati gli unici piloti a scendere sotto la barriera dell’1’25”: 1’24″892 per quello della Red Bull, 1’24″995 per quello della McLaren. Tutta britannica la seconda fila della griglia, con Lando Norris (1’25″010) davanti a George Russell (1’25″029) mentre tutta rossa sarà la terza, con Lewis Hamilton (1’25″095) davanti a Charles Leclerc (1’25″121). Nella terza sessione di prove libere tutte le squadre si sono dedicate alla preparazione della qualifica.

I due piloti della Racing Bulls hanno usato un set di Hard, aggiungendosi così ai colleghi di Aston Martin, Williams e Haas nel novero delle squadre che avranno domani solamente un set di C2 a disposizione. Come tradizione, il duo dell’Aston Martin ha effettuato un giro di rodaggio col secondo set di Hard disponibile; Alonso e Stroll hanno utilizzato stamattina anche un secondo set di Medium, così come hanno fatto Ocon e Bearman per la Haas e Albon e Sainz per la Williams. Tutti gli altri piloti hanno girato in FP3 con le Soft. Domani l’appuntamento con la gara sul tracciato di Silverstone è alle 16:00.

“C’è incertezza anche per quanto riguarda la strategia. Infatti, la differenza fra le simulazioni fra una gara con un pit-stop solo e una con la doppia sosta è molto ridotta – nell’ordine dei due/tre secondi – e, quindi, varierà molto in base alle diverse prestazioni delle monoposto e ai relativi degradi – ha spiegato Isola -. La combinazione Medium-Hard è la più veloce, con un pit-stop previsto fra il giro 19 e il 25. Chi invece punterà alla doppia sosta – sempre privilegiando C2 e C3 – dovrebbe fermarsi la prima volta fra il giro 12 e il 18 e la seconda fra il giro 32 e il 38″.

Per Isola “questa è una pista molto severa, soprattutto per il livello di forze laterali generate dalla percorrenza dei tanti curvoni veloci ma anche per il consumo fisico del battistrada. Domani si dovrà fare molta attenzione al livello di usura così come al graining, che ci aspettiamo sia presente, considerato che le temperature saranno simili a quelle di oggi, cioè più basse rispetto alle prove libere di oltre dieci gradi centigradi”.

“Tutte e tre le mescole hanno dimostrato di essere utilizzabili in gara – la sua analisi – Ovviamente, Hard e Medium assicurano una prestazione più costante sulla lunga distanza ma la Soft potrebbe entrare in gioco sia in partenza per chi vorrà guadagnare delle posizioni al via, sia nella parte finale della corsa. Da tener presente che quattro squadre (Aston Martin, Williams, Haas e Racing Bulls) hanno scelto di avere a disposizione in gara soltanto un set di Hard e uno di Medium: sulla carta è un’indicazione di quanto potrebbero puntare sulla sosta singola ma, nel caso il degrado dovesse essere superiore alle loro aspettative o si dovessero creare delle opportunità – vedi, ad esempio, una neutralizzazione – ecco come per i loro otto piloti la Soft diventerà una scelta obbligata”.

Poi la conclusione di Isola: “La C4 ha confermato di essere, su un tracciato come questo, una mescola in grado di estrarre il massimo del potenziale nel primo tentativo. È vero che i tempi ottenuti dopo uno o due giri di raffreddamento sono stati discreti ma il vantaggio che ha dato la gomma nuova rispetto ad una usata è stato importante”.

