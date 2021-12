ROMA (ITALPRESS) – “Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione, un adulto su tre nel Lazio ha ricevuto la dose booster. Siamo a 1,6 milioni di terze dosi somministrate con oltre 10 milioni e mezzo di somministrazioni complessive di vaccino”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio, sottolineando che “per la prima volta la popolazione over 12 non vaccinata scende sotto le 400 mila unità. Gli over 12 anni in doppia dose hanno raggiunto il 90%. Bisogna continuare a correre con le terze dosi e per chi non avesse prenotato invitiamo a farlo. Sui social Salutelazio parte la campagna: ‘Natale sicurò con le sette raccomandazioni alle famiglie in vista delle festività. Segnaliamo che è in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere assolutamente. Il messaggio è del tipo: ‘potrai ricevere il buono spesa per natale, Lazio christmas’. Non bisogna assolutamente rispondere e segnalare alla Polizia postale per gli accertamenti”.

