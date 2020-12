FIRENZE (ITALPRESS) – “La luce in fondo al tunnel: da oggi la Toscana si cura con il vaccino antiCovid!”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in occasione del Vaccino-day.

Le prime 620 dosi di vaccino, arrivate ieri sera alle 22.30 all’aeroporto di Peretola da Roma, sono arrivate alla farmacia dell’ospedale di Careggi alle 8 di oggi, scortate da carabinieri e militari dell’Esercito, che hanno consegnato il primo scatolone simbolicamente al governatore Eugenio Giani. Poi i vaccini, suddivisi nelle varie fiale, sono partiti per vari ospedali della Toscana e alla Rsa di Montedomini.

