POTENZA (ITALPRESS) – “Complimenti al generale Figliuolo che ha raggiunto l’obiettivo delle 500.000 vaccinazioni al giorno. La concretezza lucana ha raggiunto un nuovo traguardo. Come Regione Basilicata siamo contenti di aver contribuito a tale risultato, superando il target assegnatoci, come riportato anche dai principali giornali nazionali. Abbiamo appena superato le 180.000 somministrazioni totali ed entro domenica arriveremo a 200.000. Con Draghi e Figliuolo c’è stato un innegabile “cambio di passo” e con i sostanziosi arrivi di vaccini possiamo in pochi mesi uscire dall’incubo della pandemia”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

(ITALPRESS).