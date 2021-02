PALERMO (ITALPRESS) – E’ iniziata oggi all’ISMETT la campagna di vaccinazione per le persone con più di 80 anni di età. La prima persona ad aver ricevuto il vaccino è una donna di Palermo, Angela Zaffuto, di 80 anni. “Ho aderito immediatamente al vaccino – sottolinea la pensionata – e non vedevo l’ora di farlo. Adesso mi sento più sicura e ne sono felice”.

Le operazioni di vaccinazione sono iniziate alle 13, in un’apposita area realizzata in tempi record all’esterno dell’Istituto, a Palermo.

ISMETT, in questa prima fase, eseguirà 100 vaccinazioni al giorno. Il team di vaccinazione è composto da 15 persone fra personale clinico ed amministrativo. Le operazioni di vaccino si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17 e dalle 9 alle 13 nel week end.

“Ringrazio tutto il personale di ISMETT per la disponibilità e il rinnovato impegno in questa attività. Oggi è un giorno molto importante – sottolinea Angelo Luca, direttore di ISMETT – perchè, dopo aver messo in sicurezza gli operatori sanitari, inizia la vaccinazione dei soggetti più anziani, i più fragili di fronte alla infezione. Speriamo di poter iniziare al più presto la seconda fase che prevede la vaccinazione dei trapianti e dei soggetti candidati al trapianto d’organo”.

(ITALPRESS).