Vacanze, due italiani su tre preferiscono restare nel Bel Paese

ROMA (ITALPRESS) – L’estate, da sempre, è sinonimo di vacanze e da qualche settimana sono iniziati i primi weekend da “bollino rosso” sulle nostre strade per gli esodi vacanzieri degli italiani. Le mete preferite per oltre la metà di chi ha deciso di concedersi qualche giorno di pausa restano le località di mare, seguite – con ampio distacco, pur in crescita rispetto agli anni precedenti – dalle zone montane, scelte da chi cerca un po’ di refrigerio dal caldo cittadino. È quanto emerge da un sondaggio di Only Numbers.

In uno scenario internazionale complesso, però, non per tutti questo periodo coincide con le vacanze e qualcuno ha dovuto fare delle rinunce. La metà di coloro che resteranno a casa, infatti, dichiara di doverlo fare per questioni economiche. In generale, nella scelta di dove trascorrere le proprie vacanze, il nostro Paese resta l’opzione preferita per 2 cittadini su 3, soprattutto tra i più adulti, mentre i più giovani, nati in un’Europa libera e senza frontiere, si dimostrano più propensi a viaggiare all’estero.

Nonostante le preferenze per l’Italia, la percezione prevalente è quella di un settore turistico ancora poco – o non adeguatamente – valorizzato, in cui bisogna intervenire soprattutto sull’adeguamento dei prezzi rispetti a Paesi “concorrenti” come Spagna, Grecia o Croazia. Il sondaggio Only Numbers è stato realizzato tra il 23 e il 25 luglio 2025 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

– foto screenshot Only Numbers –

