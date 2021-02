Lexus presenta la sua prima vettura elettrica UX300e, perfetta combinazione tra design, innovazione e performance elevate. E’ proposta per l’esordio in Italia in due allestimenti e con una versione dedicata per i clienti flotte. Modello che vuole soddisfare le crescenti esigenze di una mobilità con la…spina mantenendo gli elementi differenziati del piacere di guida, di affidabilità e qualità. Il nuovo motore elettrico da 204 cv ha una velocità massima di 160kmh. C’è un pacco di batterie da 54,3kWh composto da 288 celle agli ioni di litio, con garanzia gratuita fino a 10 anno o fino ad un milione di km. Elevato comfort di guida. C’è il Lexus Link col quale si possono controllare lo stato di carica della batteria e l’autonomia di guida. Due le versioni, Premium (57.000 euro) e Luxury (61.000 euro) con prezzi che scendono rispettivamente a 46.500 e a 50.500 grazie agli ecoincentivi statali. Per la clientela flotte c’è la Business da 52.000 euro che scende a 46.000 sempre con incentivi.

Anche questo modello adotta la nuova piattaforma Lexus Global Architecture- Compact (GA-C). Una struttura leggera che favorisce precisione di sterzata, agilità di guida e comfort di marcia.

Rappresenterà un terzo delle vendite di questo modello entro il 2022. Dopo il successo del crossover la UX300e soddisferà certamente la crescente domanda di BEV di qualità premium.

