Uvet, Patanè “Nel 2026 una crescita del 10% del giro d’affari rispetto ai risultati previsti”

MILANO (ITALPRESS) – “Il bilancio del 2025 è stato molto buono: con risultati record per la nostra azienda, che sono stati confermati nel 2026“. Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet, protagonista italiano nel settore del turismo, leader nei viaggi d’affari, nella mobilità aziendale, negli eventi corporate e nel turismo organizzato, ha presentato oggi all‘Hotel Berna di Milano, i risultati del polo turistico.

“Quest’anno – prosegue Patanè – vedrà una crescita del 10% del giro d’affari del gruppo rispetto ai risultati previsti. Sono stati due anni molto importanti e penso lo sarà anche il 2027 perché non si è esaurito l’abbrivio che abbiamo dato (sia dagli hotel, sia dal business travel, sia dai viaggi…). I dati del 2025 riportano una solida crescita del giro d’affari pari a 886,9 milioni di euro rispetto ai 793,6 milioni del 2024, in aumento dell’11,8% e un margine lordo pari a 22,7 milioni di euro, con un incremento pari al 14,5%. Certamente la situazione geopolitica ha inciso sull’andamento del comparto, altrimenti saremmo cresciuti di più”.

“Prevediamo comunque un 2027 roseo per il nostro gruppo. Credo che il mondo si stia abituando a questa discontinuità: il turismo va avanti lo stesso. Milano in questi giorni richiama tanta gente, gli alberghi sono pieni e questo testimonia che, nonostante le difficoltà oggettive, il nostro è un settore chiave dell’economia. Per questo stiamo investendo ancora, come abbiamo sempre fatto: nell’innovazione, nelle persone, nella tecnologia, senza trascurare di rivedere in maniera maniacale le nostre procedure per ottenere sempre il massimo”, conclude.

-Foto xu6/Italpress-

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