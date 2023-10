Ustioni, l’infezione è il peggior nemico

MILANO (ITALPRESS) - Un'ustione è per definizione una lesione più o meno estesa della cute o dei tessuti molli sottostanti. Può essere causata da calore, sostanze chimiche, elettricità e agenti radianti quali il sole o le lampade Uva. Le ustioni vengono classificate in base alle profondità delle lesioni, e pertanto possono essere definite di primo, secondo e terzo grado. Per il coinvolgimento di numerosi organi quali reni, polmoni e fegato, l'ustione è da considerare come una vera e propria malattia che può portare anche alla morte: il tutto dipende dall'entità e dall'estensione dell'ustione, e dalla qualità e tempestività delle cure, oltre che ovviamente dalle condizioni generali dell'individuo. Questi i temi trattati da Giuseppe Giudice, professore ordinario di chirurgia plastica e direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica dell'Università Aldo Moro di Bari, nonché direttore del reparto di chirurgia plastica e centro grandi ustionati del Policlinico di Bari, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv prodotto dall'Italpress. fsc/gsl