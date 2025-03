WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Usa Donald Trump “sta prendendo in considerazione” l’applicazione di sanzioni e dazi alla Russia “fino a che non sarà raggiunto” un cessate il fuoco e un accordo di pace con l’Ucraina. Lo ha scritto lo stesso Trump su Truth.

“Sulla base del fatto che la Russia sta assolutamente ‘martellando’ l’Ucraina sul campo di battaglia in questo momento, sto seriamente prendendo in considerazione delle sanzioni bancarie su larga scala, sanzioni e tariffe alla Russia fino a quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco e un accordo definitivo di pace. Russia e Ucraina, sedetevi al tavolo subito, prima che sia troppo tardi”, ha scritto il presidente statunitense, rivolgendosi a Mosca e Kiev.

Più tardi, nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti d’America ha aggiunto: “Credo a Putin. Trovo più difficile trattare con l’Ucraina che con la Russia, e l’Ucraina non ha le carte giuste in mano”. Per ottenere un accordo definitivo di pace, ha detto ancora Trump, “è più facile trattare con la Russia”, che però non può continuare “a bombardare a tappeto l’Ucraina”. Il presidente Usa ha poi osservato di avere sempre avuto “un ottimo rapporto” con l’omologo russo.

