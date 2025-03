Usa, Trump “Ripristineremo la bilancia della giustizia in America”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Hanno spiato la mia campagna elettorale e lanciato una bufala dopo l’altra, hanno infranto la legge e io, la mia famiglia, il mio staff e i miei sostenitori siamo stati perseguitati su vasta scala. Hanno perquisito la mia residenza a Mar-a-lago e hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per impedirmi di diventare presidente degli Stati Uniti”. Queste le parole del presidente Donald Trump nel corso del suo intervento al Dipartimento di Giustizia.

Nel corso del suo lungo intervento il magnate ha parlato dei suoi problemi con la giustizia, legati, secondo lui, all’amministrazione Biden, accusata di aver fatto di tutto per ostacolare il ritorno di Trump alla Casa Bianca: “Hanno cercato di trasformare l’America in un paese corrotto e del terzo mondo – ha affermato Trump -. Ma alla fine i delinquenti hanno fallito grazie alla libertà, alla giustizia, alla democrazia e al popolo americano. Non potrebbe esserci tradimento più atroce dei valori americani che utilizzare la legge per terrorizzare gli innocenti e premiare i malvagi ed è quello che stavano facendo a un livello mai visto prima”.

Secondo Trump l’ex presidente Joe Biden nel corso della sua amministrazione ha “importato omicidi di immigrati clandestini, spacciatori di droga e predatori di bambini da tutto il mondo, che sono entrati nel nostro paese e intanto loro mettevano sotto processo gli attivisti pro-vita, finiti in prigione per aver cantato inni e preghiere – ha dichiarato Trump – I nostri predecessori hanno trasformato questo Dipartimento di Giustizia nel Dipartimento di Ingiustizia, ma oggi sono qui davanti a voi per annunciare che quei giorni sono finiti e non torneranno mai più”.

Successivamente Trump si è concentrato sulle prossime azioni volte a “rivoluzionare il Dipartimento della Giustizia”: “Insisterò per una piena e completa responsabilità per i torti e gli abusi che si sono verificati – ha aggiunto Trump -. Il popolo americano ci ha dato un mandato in un modo in cui poche persone pensavano fosse possibile, abbiamo vinto in ogni singolo Stato indeciso e abbiamo trionfato con il voto popolare di milioni e milioni di persone. Abbiamo espulso le forze corrotte del nostro governo ed esporremo i loro crimini eclatanti, sarà leggendario. Ripristineremo la bilancia della Giustizia in America e faremo in modo che tali abusi non accadano più nel nostro Paese. È per questo che nel primo giorno di questa nuova amministrazione ho firmato un ordine esecutivo, vietando ogni censura governativa, ordinando la rimozione di un burocrate che ha cospirato per attaccare la libertà di parola e tanti altri valori dell’America”.

Trump ha inoltre ribadito la volontà di schierare per le strade un maggior numero di forze dell’ordine: “Abbiamo creato una nuova task force del Dipartimento di Giustizia e sotto la direzione del direttore dell’FBI Kash Patel stiamo facendo uscire gli agenti dal quartier generale di Washington e li stiamo schierando sulle strade alla ricerca di pericoli e criminali”.

