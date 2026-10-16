Usa-Italia, Pignotti (Sace) “Puntiamo su innovazione e nuovi mercati”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Siamo molto contenti di partecipare a questo evento che mira proprio a sviluppare la collaborazione transatlantica con focus sull'innovazione tecnologica". Lo ha dichiarato Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace, a margine di un evento dedicato alla cooperazione tra Italia e Stati Uniti a Washington. "Sace - prosegue - ha molti strumenti innovativi per contribuire a finanziare tutti questi grandi investimenti necessari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie", ha spiegato, evidenziando le potenzialità di una collaborazione tra istituzioni finanziarie pubbliche e private italiane e americane. Un altro asse strategico riguarda la diversificazione dei mercati di destinazione delle esportazioni italiane, con particolare attenzione all'Africa e ai Paesi coinvolti nel Piano Mattei. "Finora abbiamo garantito negli ultimi due anni dalla partenza del Piano Mattei ben cinque miliardi di nuovi progetti che consentono la partecipazione alle aziende italiane", ha affermato Pignotti. xp6/mrv/mgg/azn