WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Nonostante tutti i detrattori che affermavano che non ci sarebbero stati accordi, ciò si è ovviamente rivelato falso proprio nell’80° anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente Trump ha annunciato un accordo importante che offre alle aziende americane un accesso senza precedenti ai mercati del Regno Unito, rafforzando al contempo la sicurezza nazionale. Questo accordo commerciale espanderà notevolmente l’accesso nel Regno Unito, creando un’opportunità di 5 miliardi di dollari per nuove esportazioni per agricoltori, allevatori e produttori statunitensi. L’accordo impegna gli Stati Uniti e il Regno Unito a collaborare per migliorare l’accesso al mercato industriale e agricolo e rafforzare la competitività americana”. Così la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, nel corso della conferenza stampa nella briefing room.

Secondo Leavitt l’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Regno Unito “è solo il primo di molti accordi commerciali che arriveranno. Preparatevi ad altri accordi storici nel nostro Paese come mai prima d’ora”. Sempre in merito ai possibili accordi, Leavitt ha anche citato gli imminenti colloqui con una delegazione cinese. “Il Segretario del Tesoro Scott Besson e l’ambasciatore Jameson Greer incontreranno i principali rappresentanti per le questioni economiche della Repubblica Popolare Cinese durante il fine settimana in Svizzera. Come ha affermato il presidente Trump, gli Stati Uniti e la Cina hanno dialogato a lungo nel corso dell’amministrazione e ora i team di entrambi i Paesi si incontreranno di persona per proseguire le discussioni. Potete essere certi che il presidente Trump e il suo team commerciale si assicureranno che lavoriamo per raggiungere il miglior accordo possibile per l’America. La Cina è un Paese importante, un attore fondamentale in questo settore e il presidente lo ha detto e ha ragione. La Cina ha bisogno degli Stati Uniti d’America, ha bisogno dei nostri mercati e della nostra base di consumatori”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).