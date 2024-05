Usa 2024, i sondaggi dicono Trump. Ma gli americani sono divisi

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nonostante i guai giudiziari l'ex presidente Donald Trump è ancora in vantaggio nei sondaggi rispetto all'attuale presidente Joe Biden. I cosiddetti "Swing States", ovvero gli "Stati in bilico", continuano a dichiararsi favorevoli al magnate nella corsa alla Casa Bianca per il 2024. Tuttavia le rilevazioni statistiche sembrerebbero non colmare l'enorme divisione dei cittadini statunitensi sul tema elezioni. xp6/fsc/gtr (video di Stefano Scibilia)