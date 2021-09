NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sarà Felix Auger-Aliassime a sfidare Daniil Medvedev in semifinale agli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di New York. E’ terminata infatti nei quarti la corsa del 18enne Carlos Alcaraz, costretto al ritiro per un problema muscolare durante il secondo set della sfida contro il canadese, già avanti 6-3 3-1. Tra Auger-Aliassime, testa di serie numero 12 del torneo, e Medvedev, secondo favorito del seeding, c’è un solo precedente, giocato nel 2018 sul cemento canadese e vinto dal russo 7-6 al terzo set.

Nel singolare femminile Aryna Sabalenka ha staccato il biglietto per le semifinali: la bielorussa, seconda favorita del torneo, ha battuto 6-1 6-4 la ceca Barbora Krejcikova, testa di serie numero 8, e domani sfiderà la giovane canadese Leylah Annie Fernandez (6-3 3-6 7-6 all’ucraina Svitolina) per conquistare un posto in finale.

Oggi in campo gli ultimi quarti di finale: tra le donne la campionessa olimpica Belinda Bencic, testa di serie numero 11, sfida la giovane britannica Emma Raducanu, mentre la ceca Karolina Pliskova, quarta favorita del tabellone, sfida la greca Maria Sakkari; tra gli uomini Alexander Zverev, quarta testa di serie, parte favorito contro l’outsider sudafricano Harris, mentre nella notte italiana (non prima delle 3) Matteo Berrettini cercherà l’impresa contro il numero uno al mondo Novak Djokovic.

