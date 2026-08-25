Urso “Rivedere il meccanismo infernale del sistema ETS”

ROMA (ITALPRESS) – Bisogna “rivedere il meccanismo infernale del sistema ETS, che gonfia in modo artificiale il prezzo dell’elettricità, con effetti distorsivi tra i Paesi europei. Quindi, aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, superando i blocchi autorizzativi degli enti locali e, in prospettiva, realizzando anche nel nostro Paese gli Smr, piccoli reattori nucleari di nuova generazione, sicuri e a basse emissioni, a supporto del sistema industriale”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista a IlSussidiario nell’ambito del Meeting di Rimini. Per quanto riguarda le rinnovabili “molto dipende dall’atteggiamento delle Regioni che, purtroppo, soprattutto al Sud, si oppongono a nuovi insediamenti. In ogni caso, occorre investire anche sui sistemi di accumulo e sulle batterie perché la produzione di energia rinnovabile non è continuativa e dipende da fattori atmosferici e, per ottimizzarne le prestazioni, occorre conservarla”, spiega.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).