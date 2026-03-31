Urso a Washington “Investimenti Usa in Italia +41% in quattro anni”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Gli investimenti statunitensi in Italia sono cresciuti di molto, in maniera strutturale e significativa, di oltre il 41% per cento negli ultimi quattro anni". Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, parlando all'ambasciata italiana a Washington con i giornalisti. xp6/mgg/mca2