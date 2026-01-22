Urban Vision e Treccani portano ARTnews in Italia

Urban Vision e Treccani portano ARTnews in Italia

ROMA (ITALPRESS) - ARTnews, la più longeva e autorevole pubblicazione internazionale dedicata all’arte contemporanea, fondata nel 1902 a New York, arriva in Italia. Il progetto nasce dall’incontro tra l’esperienza di Urban Vision Group nella creazione di un network editoriale innovativo e il patrimonio culturale e la competenza editoriale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, che guiderà la redazione di ARTnews Italia, con Massimo Bray in qualità di direttore responsabile. xb1/mgg/gtr