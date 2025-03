ROMA (ITALPRESS) – Con 149 voti favorevoli e 63 contrari, la Camera ha approvato la pdl Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, già approvata dal Senato.

Stop quindi ai test di ammissione, con l’iscrizione al primo semestre che dovrà essere libera, mentre al secondo si accederà in base al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre. In caso di mancato accesso al secondo semestre, i crediti formativi verranno comunque riconosciuti per consentire agli studenti il proseguimento in un diverso corso di studi tra quelli di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria. Il Governo dovrà adottare entro un anno i decreti legislativi.

– IPA Agency –

(ITALPRESS).