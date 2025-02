MILANO (ITALPRESS) – Oggi in Prefettura di Milano, la Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, Marina Marzia Brambilla, ha aderito al “Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture” sottoscritto il 12 luglio 2022. L’Ateneo si inserisce in tal modo nell’ampia platea dei firmatari dell’Accordo, tra cui, oltre alla Prefettura di Milano, si annoverano la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Milano, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi, l’ATS, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, l’Anci Lombardia, le Associazioni di categoria edili, commerciali, industriali ed artigianali, le Confederazioni Sindacali e le OO.SS. dei lavoratori edili di Milano e Ticino Olona, l’Inps – Direzione Metropolitana di Milano, l’Inail di Milano e la Cassa Edile. Con l’adesione al documento da parte dell’Università potranno essere implementati tanto i livelli di sicurezza e regolarità quanto la qualità del lavoro nei cantieri pubblici del territorio, attraverso l’attuazione di una pluralità di iniziative dirette a intercettare più efficacemente situazioni di opacità ed illiceità tali da compromettere il tessuto economico e da incidere sulla realizzazione delle commesse e sulle tutele dei lavoratori. Il Prefetto Sgaraglia ha espresso soddisfazione per la sensibilità dimostrata dall’Ateneo per il tema della sicurezza e della legalità del lavoro. “L’adesione dell’Università” ha dichiarato il Prefetto, “si aggiunge alle altre numerose iniziative adottate dalla Prefettura per implementare la sicurezza sui luoghi di lavoro e il contrasto all’intermediazione illecita della manodopera”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Prefettura di Milano