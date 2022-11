Università Palermo, 21 progetti con i fondi del Pnrr

Sono 21 e dall’alto potenziale strategico le progettualità che l’Università degli Studi di Palermo “porta a casa” attraverso le prime opportunità di investimento offerte dal Next Generation EU ed in particolare attraverso il PNRR ed il correlato Piano nazionale per gli investimenti complementari. Lo ha reso noto il rettore Massimo Midiri. Le risorse per gli investimenti aggiudicate da UniPa attraverso l’accesso a tali strumenti ammontano a circa 128,6 milioni di euro. xd8/vbo/gtr