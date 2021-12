Università Milano-Bicocca, al via piano di transizione green e digital

L'università di Milano-Bicocca presenta "Bicocca Lab", il piano di transizione ecologica e digitale del campus a "volumi zero". L'idea alla base: rigenerare lo spazio urbano valorizzando gli edifici esistenti o in fase di realizzazione senza prevedere nuove strutture in futuro. bla/fsc/mrv