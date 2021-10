Università di Palermo, negli ultimi sei anni spesi 81 mln in edilizia

Dal 2015 l'Università di Palermo ha speso 81 milioni di euro in edilizia, 26 di questi investiti soltanto nell'area di via Archirafi che "vogliamo trasformare in un vero e proprio campus", dice il rettore uscente, Fabrizio Micari. bil/fsc/gtr