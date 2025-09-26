L’Università degli studi di Bergamo ha proclamato 43 nuovi dottori di ricerca

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Università degli studi di Bergamo ha festeggiato oggi, nella cornice dell’Aula Magna di Sant’Agostino, la proclamazione di 43 nuove dottoresse e nuovi dottori di ricerca in sei diversi ambiti disciplinari: Economia e Diritto dell’impresa (8), Ingegneria e Scienze applicate (9), Scienze della persona e nuovo Welfare (10), Scienze linguistiche (1), Studi umanistici transculturali (2) e Technology, Innovation and Management (13). A

d aprire la cerimonia, il Rettore prof. Sergio Cavalieri, che ha sottolineato il valore del dottorato come “il più alto titolo accademico, segno di un percorso di rigore metodologico, verifica e validazione delle conoscenze, ma soprattutto responsabilità civile”. Rivolgendosi ai neodottori, Cavalieri ha ricordato il loro ruolo sociale: “Oggi vi viene riconosciuto un titolo che non è un traguardo elitario, ma una chiamata a diventare voci autonome, autentici risvegliatori e risvegliatrici di coscienze, capaci di contrastare l’appiattimento del pensiero e di offrire intelligenza critica e umanità in una società che ne ha profondo bisogno”. Ospite d’onore della giornata, la prof.ssa Sigrid Adriaenssens della Princeton University, che nella sua lectio magistralis The Life You Design ha invitato i giovani ricercatori a guardare al futuro con spirito creativo e resiliente: “La vostra vita non è un flusso prestabilito, ma un prototipo da ridisegnare ogni volta.

Non siete passeggeri della vita, siete i suoi designer: abbiate il coraggio di porre le domande che altri non osano fare e di costruire con la ricerca un futuro migliore”. Sul fronte della ricerca, il nuovo anno accademico di UniBg si apre con due nuovi percorsi di dottorato: Scienze Umane e Sociali, con approccio interdisciplinare alle trasformazioni culturali e sociali contemporanee, e Artificial Intelligence for Sustainable Futures, dedicato allo sviluppo di un’intelligenza artificiale etica, sostenibile e internazionale. La giornata del PhD Day si è conclusa con la Poster Gallery dei lavori di ricerca delle dottorande e dei dottorandi, ospitata nel Chiostro Maggiore, e con la partecipazione dell’Ateneo alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori al Kilometro Rosso, anteprima della XXIII edizione di BergamoScienza.

