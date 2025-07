ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che stanzia 15 milioni per il finanziamento dei dottorati di ricerca per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) per l’anno accademico 2025-2026. I dottorati di ricerca nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori di Musica, nelle Accademie di Danza e di Arte Drammatica e negli ISIA (Istituti Superiori per le Industrie Artistiche) sono stati avviati nell’anno accademico 2024-2025 con risorse del Pnrr. Il ministro Bernini, nell’ambito del processo di riforma per l’equiparazione alle Università, ha voluto rafforzare l’introduzione dei dottorati nelle istituzioni AFAM con risorse nazionali a valere sui capitoli del ministero dell’Università e della Ricerca.

“La valorizzazione dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’azione del ministero. Le Accademie, i Conservatori, gli ISIA e tutte le istituzioni AFAM sono spazi unici in cui il talento degli studenti si esprime attraverso un connubio virtuoso tra tradizione artistica, ricerca e innovazione. In questi luoghi magici, arte e tecnologia si incontrano e generano linguaggi nuovi, capaci di interpretare il presente e immaginare il futuro. Investire in questi percorsi significa sostenere la creatività italiana”, ha detto il ministro Bernini. Sarà un successivo decreto del MUR a stabilire la ripartizione tra le istituzioni statali.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).