Università, anno accademico 2025/2026: sono 7.146 i posti per la facoltà di architettura

ROMA (ITALPRESS) – La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce il numero dei posti disponibili della facoltà di architettura per l’anno accademico 2025/2026 per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non comunitari residenti all’estero.

I posti disponibili in totale sono 7.146, 68 immatricolazioni in più rispetto al precedente anno accademico: per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia sono 6.638, mentre sono 508 i posti disponibili per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero. I contenuti della prova di ammissione e le modalità di svolgimento saranno indicati nei bandi che verranno adottati dai singoli Atenei e pubblicati sui rispettivi siti. Le prove di ammissione dovranno essere svolte entro e non oltre la data del 30 settembre 2025.

