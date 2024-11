Unipol, una nuova panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne

MILANO (ITALPRESS) - L’amore genera amore e non violenza. E' la frase scritta sulla sesta panchina rossa che Unipol ha collocato di fronte alla propria sede milanese, in via Melchiorre Gioia, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La panchina, rossa come il colore del sangue, reca anche il numero verde 1522 che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di abusi e stalking. Per il sesto anno CUBO, il museo d’impresa del Gruppo assicurativo, ha organizzato "Non ballo da sola", la rassegna di iniziative e eventi per sensibilizzare il pubblico a riflettere su un tema purtroppo ancora molto ricorrente. xp2/f20/fsc/gtr