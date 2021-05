Una giornata in memoria di Matteo Marrone,

professore emerito di Diritto romano e personalita’ di spicco del

mondo Accademico, ricordato dall’Universita’ di Palermo a poco

piu’ di un anno dalla scomparsa. La figura dello studioso e

decano, morto l’8 aprile dello scorso anno a 90 anni, e’ stata al

centro dell’iniziativa premiata dal presidente della Repubblica

Sergio Mattarella con il conferimento di una medaglia. Diversi

esponenti della comunita’ universitaria hanno voluto omaggiare

l’impegno di Marrone nel campo della scuola romanistica

palermitana di cui era esponente e continuatore del lavoro di

Lauro Chiazzese, oltre che nell’insegnamento di Diritto romano dal

1956 al 2004 nell’Ateneo del capoluogo, per il quale e’ stato

preside della Facolta’ di Giurisprudenza dal 1976 al 1985, decano

con funzioni di pro-rettore nel 1999. Punto di riferimento per i

suoi studi nel mondo accademico e scientifico anche a livello

internazionale, Matteo Marrone e’ stato presidente della Societa’

Italiana di Storia del Diritto, presidente dell’Aristec

(Associazione per la ricerca storica e comparatistica), componente

della Societa’ Italiana di Storia Patria di Palermo e

dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo. A raccogliere

il suo testimone tanti allievi dei suoi corsi di studi, ma anche

suo figlio Gianfranco che e’ professore ordinario di Semiotica a

Unipa. E’ stata ricordata anche la recente donazione, voluta dal

professore, del proprio personale patrimonio librario di Diritto

Romano alla Biblioteca ‘Domenico Rubino’ del Polo Universitario di

Trapani, a dimostrazione di quella che era una vera e propria

missione, vale a dire trasmettere le proprie conoscenze ai

posteri. “Queste sono occasioni estremamente importanti – ha

sottolineato Fabrizio Micari, rettore di Palermo – perche’ oggi

celebriamo quell’idea alla quale credo tutti quanti siamo

affezionati, vale a dire un’Universita’ fatta di uomini e donne

che sono stati nel tempo allievi e poi maestri. L’Universita’ e’

fatta di maestri, vive attraverso quelle persone che hanno avuto

la capacita’ di creare una scuola e costruire un percorso. Io sono

legato alla logica della bottega per la quale il maestro forma i

suoi allievi scegliendo i migliori. E’ evidente che considero

Matteo Marrone come un maestro, una persona che ha avuto questa

capacita’ di trasmettere il testimone agli allievi che sono venuti

dopo di lui. Questo e’ il senso vero di Universita’, quello in cui

noi crediamo”. Nel pomeriggio a Trapani si terra’ alle 15.30 la

cerimonia di inaugurazione del ‘Fondo Matteo Marrone’, a seguire

l’aula 110 del Polo Universitario gli verra’ intitolata.